Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 3 e sabato 4 febbraio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate a giovedì 2 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione domina ancora l'Europa Occidentale, garantendo tempo stabile per i prossimi giorni anche sull'Italia. Da domenica un impulso freddo dal Nord Europa transiterà sulla Penisola aprendo la via ad una discesa di aria fredda che caratterizzerà la prossima settimana".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 3 febbraio "cielo poco nuvoloso al mattino con nebbie o foschie nelle vallate nelle prime ore del giorno. Dal pomeriggio progressivo aumento della nuvolosità e il ripresentarsi di foschie o nebbie a banchi nelle valli e sulle pianure occidentali. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: stazionarie le massime, in aumento nei valori serali".

Sabato 4 febbraio "Foschie dense o nebbie a banchi al mattino nelle vallate e sulle pianure occidentali e nuvolosità irregolare sull'Umbria. Nel corso della giornata le nebbie si solleveranno e le nubi si diraderanno, con cielo sereno o poco nuvoloso in serata. Venti: inizialmente deboli di direzione variabile, diverranno moderati dai quadranti nord-orientali nel pomeriggio. Temperature: massime in aumento; in sensibile diminuzione nei valori serali".

Domenica 5 febbraio, si legge ancora sul sito, "bel tempo, in rapido peggioramento dal tardo pomeriggio con temperature in sensibile diminuzione". Lunedì 6 febbraio "un veloce impulso perturbato, di origine scandinava, darà luogo a un ulteriore calo delle temperature con la possibilità di nevicate, anche a bassa quota".