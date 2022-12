Meteo, che tempo farà in Umbria nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per sabato 3 e domenica 4 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate a venerdì 2 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un'ampia saccatura retrograda, con asse che va dalla Lapponia a Gibilterra, interessa il Mediterraneo Occidentale, dove l'aria fredda di origine polare in discesa, incontra una risalita d'aria più calda di matrice africana. Tale configurazione provocherà maltempo sulla Penisola oggi e nel fine settimana, specie sui settori tirrenici ed al Nord".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 3 dicembre "Maltempo fin dalle primissime ore con piogge da sparse a diffuse con la possibilità di qualche isolato rovescio temporale, più probabili sui settori occidentali e meridionali. Rapida attenuazione con un momentaneo esaurimento dei fenomeni nel pomeriggio. Le piogge riprenderanno in serata a partire dai settori meridionali ed in rapida estensione a tutta la regione nottetempo, assumendo, anche, carattere di locale rovescio o temporale, più insistenti sui settori meridionali. Venti: deboli, o moderati localmente, meridionali al mattino, di direzione variabile nel pomeriggio, diverranno nord-orientali in serata. Temperature: in aumento, anche sensibile nei valori minimi; stazionarie le massime".

Domenica 4 dicembre "ancora precipitazioni isolate al mattino con residui rovesci sui settori occidentali. migliora nel pomeriggio con la rapida attenuazione dei fenomeni con qualche precipitazione residua in serata sui settori occidentali. Venti: da moderati a forti meridionali, tendenti a calare in serata. Temperature: stazionarie o in lieve aumento".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "tempo incerto per la presenza di flussi occidentali umidi di origine atlantica".