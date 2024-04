Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 3 e giovedì 4 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 2 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'Europa e il Mediterraneo Occidentali sono interessati da flussi prevalentemente occidentali di matrice atlantica, in seno ai quali si innestano una serie di oscillazioni secondarie (short waves) che provocano, anche sull'Italia, condizioni che favoriscono instabilità atmosferica, specie pomeridiana".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 3 aprile "nuvolosità irregolare in transito, a tratti compatta, a cui potranno far seguito, nel pomeriggio isolati rovesci, più probabili a ridosso della dorsale appenninica, in rapido esaurimento prima di sera. Venti: moderati meridionali con rinforzi fino a forti nel pomeriggio. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Giovedì 4 aprile "sereno o poco nuvoloso con qualche velature in transito nel pomeriggio ed innocue nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi. Venti: da deboli a moderati occidentali. Temperature: in aumento le massime".