Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 3 e martedì 4 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 2 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un nucleo di aria fredda di origine polare farà il suo ingresso nel Mediterraneo nelle prossime ore. Nei prossimi giorni minimo di bassa pressione in spostamento verso sud seguito da forti venti da nord sull'Umbria".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 3 aprile "nuvoloso in mattinata, ampie schiarite dal pomeriggio. Venti: moderati o forti da nord-est.

Temperature: in diminuzione".

Martedì 4 aprile "parzialmente nuvoloso o nuvoloso con schiarite più ampie dal pomeriggio. Venti: moderati o forti da nord-est. Temperature: in ulteriore lieve calo".

Mercoledì 5 aprile "sereno con possibili gelate", giovedì 6 aprile "in prevalenza nuvoloso".