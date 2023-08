Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 3 e venerdì 4 agosto, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 2 agosto.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "pressione in graduale diminuzione per l'approssimarsi di una saccatura atlantica che transiterà sulle regioni centrali nella giornata di venerdì".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 3 agosto "sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli o localmente moderati da sud-ovest. Forti raffiche sui rilievi. Temperature: stazionarie".

Venerdì 4 agosto "nuvolosità irregolare, più compatta nel pomeriggio. Possibili temporali, anche di forte intensità e localmente persistenti. Venti: deboli o localmente moderati da sud. Temperature: in sensibile diminuzione".