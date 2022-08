Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 3 e giovedì 4 agosto, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.35 di martedì 2 agosto.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Un parziale e momentaneo cedimento dell'alta pressione africana, sul bordo orientale, sta consentendo il transito, lungo la Penisola, di un nucleo freddo in quota proveniente dal Nord Europa. Esso sta già provocando intensi temporali sul Triveneto e scorrerà lungo la dorsale appenninica nella giornata odierna. Da domani nuova rimonta dell'alta pressione con temperature in aumento e conseguente ondata di calore sull'Italia", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 3 agosto "cielo generalmente sereno, salvo qualche nube nel pomeriggio sui rilievi e settori meridionali. Venti: moderati dai quadranti settentrionali. Temperature: minime in calo; massime in aumento".

Giovedì 4 agosto "cielo generalmente sereno, salvo qualche nube nel pomeriggio sui rilievi. Venti: moderati dai quadranti settentrionali. Temperature: minime stazionarie; massime in sensibile aumento, su valori da elevati a molto elevati".

Sul lungo periodo "tempo stabile fino a sabato, con valori elevati e conseguente ondata di calore".