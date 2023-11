Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 29 e giovedì 30 novembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 28 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'intenso ed esteso ciclone polare, centrato sulle regioni baltiche (990 hPa), continua a far affluire sull'Italia correnti fredde nord-occidentali. Nelle prossime ore assisteremo ad un generale e progressivo miglioramento dovuto a masse d'aria più asciutte e stabili che precederanno un nuovo impulso perturbato atteso per dopodomani".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 29 novembre "al primo mattino foschie dense o nebbie a banchi nelle vallate, in progressivo sollevamento col sorgere del sole. Per il resto della giornata tempo generalmente stabile con nubi in aumento dalla serata. Venti: deboli di direzione variabile; diverranno meridionali, con rinforzi moderati, in nottata. Temperature: minime in calo, in aumento nei valori serali".

Giovedì 30 novembre "maltempo fin dal mattino con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Più insistenti nel pomeriggio sui settori appenninici e meridionali, in attenuazione in serata. Venti: forti o molto forti meridionali, con rinforzi di burrasca o burrasca forte sui settori appenninici. Temperature: in aumento, anche marcato nei valori serali".