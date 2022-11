Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per martedì 29 e mercoledì 30 novembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate al 28 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un promontorio interciclonico si estende dalla Tunisia alle regioni scandinave. bloccando la progressione verso Levante di una perturbazione atlantica con asse sulle Isole Britanniche ed il cui vertice più meridionale tenta di penetrare sul Mediterraneo Occidentale. Nelle prossime ore l'alta pressione cederà rapidamente e lascerà campo libero alla citata perturbazione che innescherà la formazione di un vortice depressionario che provocherà, maltempo al Meridione".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 29 novembre "Generalmente nuvoloso con qualche apertura del cielo nel pomeriggio sui settori meridionali. Isolate piogge al primo mattino, ma in rapido esaurimento. Venti: da deboli a moderati nord-orientali. Temperature: minime in sensibile aumento; massime stazionarie o in lieve calo".

Mercoledì 30 novembre "Generalmente nuvoloso sui settori appenninici, nuvolosità irregolare sul resto della regione. Venti: da moderati a forti di Nord-Est. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "tempo incerto, tipicamente autunnale, con qualche precipitazione, specie tra venerdì e sabato".