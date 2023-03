Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 29 e giovedì 30 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 28 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione sta rimontando sul Mediterraneo Occidentale, facendo migrare verso i Balcani il nucleo perturbato che ieri ha interessato gran parte della Penisola. Insistono, ancora, condizioni d'instabilità sulle regioni centro meridionali del settore adriatico, ma è atteso un generale miglioramento su tutta l'Italia nelle prossime ore".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 29 marzo "velature in transito al mattino, via via più spesse; nubi in aumento nel pomeriggio con addensamenti più consistenti in serata, specie sui settori settentrionali. Venti: deboli di direzione variabile al mattino; diverranno moderati sud-occidentali dal pomeriggio. Temperature: in aumento, anche sensibile nei valori serali".

Giovedì 30 marzo "cielo irregolarmente nuvoloso con qualche temporanea apertura del cielo nel pomeriggio.

Venti: da deboli a moderati meridionali con rinforzi nelle ore centrali della giornata.

Temperature: in aumento, anche sensibile nei valori massimi".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "progressivo peggioramento con possibili precipitazioni sparse nella giornata di domenica".