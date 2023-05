Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 29 e martedì 30 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 28 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "blocco anticiclonico tra Nord Atlantico e Mare del Nord, pressioni su valori medio-bassi sul Mediterraneo centrale. In questo contesto possibili infiltrazioni d'aria fredda in quota cui potranno associarsi locali condizioni di instabilità, in particolare da domani, lunedì".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 29 maggio "poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio variabile con rovesci sparsi e locali temporali, più probabili e frequenti al sud. Miglioramento in serata. Venti: deboli settentrionali. Temperature: pressoché stazionarie".

Martedì 30 maggio "cielo sereno o poco nuvoloso con aumento di nubi cumuliformi durante il pomeriggio con rovesci e temporali sparsi, più probabili al centro sud e zone appenniniche. Miglioramento in serata. Venti: deboli settentrionali. Temperature: pressoché stazionarie".