Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 29 e domenica 30 luglio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 28 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "In queste ore l'alta pressione africana viene erosa sul suo bordo settentrionale da un cavo d'onda secondario (short wave) che transiterà lungo il Mediterraneo occidentale e l'Italia dando luogo a un generale peggioramento del tempo soprattutto sulle regioni centro-settentrionali e più marcatamente sull'arco alpino".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 29 luglio "Generalmente sereno. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, diverranno occidentali nel pomeriggio. Temperature: in ulteriore aumento, specie le massime".

Domenica 30 luglio "sereno al mattino. Dal pomeriggio velature in transito e locali addensamenti sulla dorsale appenninica dove si potranno avere brevi piovaschi, più probabili in area Sibillini e sui versanti orientali. Venti: deboli di direzione variabile al mattino diverranno moderati occidentali dal pomeriggio. Temperature: in ulteriore aumento, con massime localmente elevate, specie nei fondovalle".