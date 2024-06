Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 29 e domenica 30 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 28 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un'alta pressione di matrice africana si va consolidando sul Mediterraneo centro-occidentale. Essa garantirà tempo stabile anche su gran parte della Penisola nei prossimi giorni, anche se trasporterà sull'Italia una buona quantità di sabbie desertiche".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 29 giugno "tempo stabile con cielo caliginoso. Venti: deboli, localmente moderati, a regime di brezza. Temperature: in sensibile aumento con massime superiori ai 30-35 gradi".

Domenica 30 giugno "ancora velature in transito e caligine dovuta alle sabbie desertiche trasportate in quota dall'alta pressione. Nubi in aumento nel pomeriggio, ma non si prevedono precipitazioni. Venti: da deboli a moderati occidentali o sud-occidentali. Temperature: in calo, anche sensibile nei valori massimi".