Meteo, che tempo farà: le previsioni per il ponte del Primo Maggio

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per sabato 29 aprile, domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 28 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione insiste sul Mediterraneo Occidentale, garantendo tempo stabile anche sull'Italia. Da domani assisteremo a un suo progressivo indebolimento che diverrà più deciso nella giornata di domenica, quando aria fredda e instabile di matrice nord-atlantica scenderà fino alle nostre latitudini provocando una fase di maltempo che durerà alcuni giorni".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 29 aprile "poco o irregolarmente nuvoloso al mattino. Nubi in aumento nel pomeriggio a cui faranno seguito brevi e isolate precipitazioni che tenderanno, in serata, a essere più insistenti sui settori appenninici aumentando d'intensità per poi attenuarsi nel corso della notte. Venti: moderati meridionali con rinforzi fino a forti nelle ore centrali della giornata, caleranno d'intensità la sera. Temperature: in calo le massime; stazionarie o in lieve aumento le minime".

Domenica 30 aprile "Nuvoloso al mattino con isolate precipitazioni sui settori appenninici che dalla tarda mattinata tenderanno ad aumentare d'intensità. Nel pomeriggio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente più intensi e insistenti sui settori orientali e meridionali, fino a interessare tutta la regione in serata. Venti: deboli di direzione variabile al primo mattino, diverranno moderati da Nord-Est con rinforzi fino a forti sui settori settentrionali. Temperature: in aumento le minime; in calo, anche sensibile, le massime".

Lunedì primo maggio, si legge ancora sul sito, "maltempo diffuso con precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco, in attenuazione in serata sui settori occidentali, mentre persisteranno su quelli appenninici anche nella giornata di martedì. Marcato calo delle temperature massime".