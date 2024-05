Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 29 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "mentre sul Mediterraneo Occidentale è in rimonta un'alta pressione di matrice azzorriana, l'Italia è interessata da correnti fresche di origine balcanica che contribuiscono a mantenere condizioni di tempo instabile anche sull'Umbria".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 29 maggio "irregolarmente nuvoloso con possibili nebbie o foschie nelle vallate in rapido sollevamento al mattino. Dalle ore centrali della giornata, rapido aumento della nuvolosità, specie a carico dei settori appenninici e meridionali dove, nel corso del pomeriggio, sono attese precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovesci o temporale. Attenuazione dei fenomeni, fino ad esaurimento, in nottata. Possibilità di foschie o nebbie a banchi nelle vallate, nottetempo. Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali, ruoteranno in serata fino a disporsi da Sud. Temperature: in calo, specie le minime".

Giovedì 30 maggio "al primo mattino possibili foschie o nebbie a banchi nelle vallate, in rapido sollevamento, poi nuvolosità irregolare, a tratti compatta. Dal pomeriggio isolate precipitazioni che, a ridosso dei rilievi, potrebbero assumere carattere di breve rovescio o temporale. Venti: da moderati a forti dai quadranti meridionali. Temperature: in calo le minime; in sensibile aumento nei valori serali".

Venerdì 31 maggio "maltempo fin dal primo mattino, con precipitazioni isolate che tenderanno ad assumete carattere di rovescio o temporale nelle ore centrali della giornata e nel primo pomeriggio. Poi progressivo miglioramento con la cessazione dei fenomeni verso sera. Venti: forti sud-occidentali con possibili raffiche fino a burrasca in Appennino, in attenuazione nottetempo. Temperature: in sensibile diminuzione nei valori notturni".