Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 28 febbraio e mercoledì primo marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 27 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un centro di bassa pressione si è andato definendo sul Mediterraneo Occidentale dando luogo a un richiamo d'aria fredda siberiana sulle regioni adriatiche e un flusso umido sud-occidentale sulle regioni meridionali. Tale configurazione si manterrà piuttosto stabile (possibile blocco di Rex in Atlantico) nei prossimi giorni, mantenendo condizioni di tempo perturbato su gran parte della Penisola".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 28 febbraio "nuvolosità irregolare in rapido aumento al mattino. Dalla tarda mattinata isolate precipitazioni in appennino, anche a carattere di debole nevicata a quote di montagna, specie sui versanti esposti a Est. Dal tardo pomeriggio/sera precipitazioni sparse interesseranno principalmente i settori meridionali, estendendosi a tutta la regione nel corso della notte successiva. Venti: forti di Grecale, con locali rinforzi nelle ore centrali della giornata. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Mercoledì primo marzo "maltempo su tutta la regione, con precipitazioni sparse che potranno assumere carattere di rovescio o temporale, più insistenti sui settori orientali dove si potranno avere nevicate fino a quote alto collinari. Progressiva attenuazione dei fenomeni nel corso della notte a partire dai settori occidentali. Venti: da moderati a forti da Nord-Est con locali rinforzi sui settori appenninici. Temperature: stazionarie o in lieve calo, specie nei valori serali".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "tempo incerto determinato, ancora, da correnti settentrionali".