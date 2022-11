Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per lunedì 28 e martedì 29 novembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate al 27 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "pressione in aumento su gran parte d'Europa e sull'Italia, con il minimo barico che si sposta verso la Libia".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 28 novembre "da nuvoloso a molto nuvoloso. Piogge in serata sulle zone occidentali. Venti: deboli variabili. Temperature: in calo. Possibili gelate nella notte e nelle prime ore del mattino".

Martedì 29 novembre "nuvoloso con temporanee schiarite nelle ore centrali della giornata. Venti: deboli-moderati da nord-est. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie".

Mercoledì, si legge ancora sul sito, "ancora cielo nuvoloso o molto nuvoloso possibili precipitazioni sulle zone appenniniche".