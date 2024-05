Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 28 e mercoledì 29 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 27 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "flussi a curvatura anticiclonica stanno interessando l'Italia peninsulare, mentre il Nord è ancora interessato da correnti cicloniche instabili. Queste ultime, domani, tenderanno a scendere lungo la Penisola apportando maltempo anche sulle regioni centrali e meridionali. la fase di temo instabile insisterà anche nei prossimi giorni".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 28 maggio "da irregolarmente nuvoloso a coperto con qualche pioggia già al primo mattino. Nel pomeriggio previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, a partire dai settori appenninici e in successiva estensione al resto della regione. I fenomeni si attenueranno progressivamente in serata. Venti: da deboli a moderati sud-occidentali, diverranno di direzione variabile in serata. Temperature: in calo, specie le massime".

Mercoledì 29 maggio "ancora tempo instabile con precipitazioni isolate a partire dalla tarda mattinata, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni si attenueranno in serata, fino a cessare nottetempo. Venti: da deboli a moderati settentrionali, ruoteranno nel pomeriggio fino a divenire meridionali. Temperature: in ulteriore calo le massime".