Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per domenica 28 e lunedì 29 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 27 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "blocco anticiclonico tra Nord Atlantico e Mare del Nord, pressioni su valori medio-bassi sul Mediterraneo centrale. In questo contesto possibili infiltrazioni d'aria fredda in quota cui potranno associarsi locali condizioni di instabilità".

Per quanto riguarda l'Umbria domenica 28 maggio "sereno o poco nuvoloso in mattinata, sviluppo di nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio con possibilità di locali rovesci o brevi temporali sui rilievi. Venti: deboli settentrionali. Temperature: stazionarie".

Lunedì 29 maggio "poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio variabile con rovesci sparsi e locali temporali, più probabili sui settori meridionali e occidentali. Venti: deboli settentrionali. Temperature: pressoché stazionarie".