Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 28 e sabato 29 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 27 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un'alta pressione dinamica, di matrice africana, si va rinforzando sul Mediterraneo Occidentale, mentre il vortice depressionario si è definitivamente spostato verso l'Europa Orientale. L'alta pressione africana, nei prossimi giorni, si espanderà verso l'Italia dando luogo a una fase di tempo stabile, con temperature in aumento, di stampo decisamente estivo. Come accaduto precedentemente essa trasporterà una gran quantità di polveri desertiche che contribuiranno a rendere il cielo velato".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 28 giugno "cielo sereno o poco nuvoloso, con velature in transito che, insieme al trasporto di polveri desertiche in atmosfera, contribuiranno a rendere il cielo lattiginoso. Venti: deboli occidentali al mattino, soffieranno dai quadranti settentrionali nel pomeriggio rinforzando. Temperature: in aumento, con punte massime oltre i 30 gradi".

Sabato 29 giugno "cielo caliginoso per la presenza di sabbia desertica e il passaggio di velature in quota. Venti: di direzione variabile, tendenti a divenire meridionali dal pomeriggio. Temperature: in ulteriore sensibile aumento, con massime tra i 33 e 36 gradi".