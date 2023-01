Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 28 e domenica 29 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate al 27 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un vortice di bassa pressione, alimentato da aria polare, insiste sul Mediterraneo,m mentre sul Nord Europa è in rimonta una propaggine orientale dell'Anticiclone delle Azzorre che, nel corso del fine settimana tenderà a spostarsi verso Sud interessando anche la Penisola".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 28 gennaio "cielo irregolarmente nuvoloso al mattino con schiarite dal pomeriggio. Non si esclude qualche fiocco di neve in appennino al primo mattino, in particolare sulla parte settentrionali. Venti: prevalentemente forti da Nord-Est, tendenti a moderati in serata. Temperature: stazionarie o in lieve calo nei valori serali".

Domenica 29 gennaio "cielo poco o irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite nel pomeriggio, a partire dai settori occidentali. Venti: da moderati a forti di Nord-Est, in attenuazione dalla serata. Temperature: stazionarie le massime; in calo, anche sensibile, nei valori serali con la possibilità di locali gelate nottetempo fino in pianura".

Da inizio settimana, si legge ancora sul sito, "tempo stabile per la presenza dell'Anticiclone delle Azzorre sull'Europa Occidentale".