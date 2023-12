Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 28 e venerdì 29 dicembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 27 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un vasto anticiclone interessa il Mediterraneo con temperature decisamente miti almeno fino ai primi giorni dell'anno nuovo. Nonostante il campo di alta pressione le regioni italiane saranno comunque interessate da un debole flusso di correnti umide meridionali in intensificazione dal 31".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 28 dicembre "molto nuvoloso o coperto per nubi in prevalenza di tipo basso. Non si escludono occasionali pioviggini specie a ridosso dei rilievi settentrionali. Venti deboli o assenti. Temperature stazionarie o in lieve calo sui rilievi appenninici".

Venerdì 29 dicembre "molto nuvoloso o coperto per nubi basse. Venti deboli meridionali e temperature stazionarie".