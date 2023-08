Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 28 e martedì 29 agosto, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 27 agosto.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una ampia e profonda saccatura atlantica si spinge fino alle Baleari per poi muovere verso levante".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 28 agosto "cielo: molto nuvoloso con precipitazioni sparse e intermittenti, anche a carattere di rovescio o temporale. Venti: moderati meridionali, fino a forti sui rilievi. Temperature: in deciso calo, soprattutto le massime, non superiori a 25-26 gradi".

Martedì 29 agosto "molto nuvoloso con precipitazioni sparse e intermittenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Venti: deboli o moderati meridionali. Temperature: in ulteriore calo, molto sensibile nei valori minimi".