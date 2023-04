Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 27 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un promontorio d'alta pressione interessa il Mediterraneo Occidentale, garantendo tempo bello e stabile sull'Italia. Purtroppo esso, già nel fine settimana, subirà un progressivo cedimenti, consentendo la discesa di aria fredda e instabile dal Nord Europa".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 28 aprile "tempo stabile con velature in transito e locali addensamenti pomeridiani sui rilievi. Nuvolosità in aumento nel corso della notte a partire dai settori occidentali. Venti: da deboli a moderati sud-occidentali, con locali rinforzi nel pomeriggio. Temperature: in lieve aumento nei valori serali".

Sabato 29 aprile "generalmente nuvoloso fin dal mattino con precipitazioni sparse a partire dal primo pomeriggio

Venti: moderati sud-occidentali. Temperature: in aumento le minime; in diminuzione, anche sensibile, le massime".

Domenica 30 aprile, si legge ancora sul sito, "attesi i primi temporali pomeridiani, in ulteriore peggioramento nella giornata di lunedì".