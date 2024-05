Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 27 e martedì 28 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 26 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "alta pressione sul Mediterraneo centrale per l'espansione dell'Anticiclone delle Azzorre verso levante".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 27 maggio "poco nuvoloso per transito di velature. Venti: deboli di brezza. Temperature: in aumento. Massime fino a 27-28 gradi".

Martedì 28 maggio "variabile con possibili rovesci pomeridiani più probabili in Appennino. Venti: deboli di brezza. Temperature: massime in calo con massime fino a 25 gradi".