Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 27 e sabato 28 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate al 26 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "mentre sul vicino Atlantico l'Anticiclone delle Azzorre estende verso le regioni scandinave, il Mediterraneo è dominato da un ampio vortice depressionario con centro d'azione (1007 hPa) sul Tirreno meridionale, alimentato da aria di origine polare. Esso è responsabile del maltempo in atto e previsto sulle regioni meridionali e lungo l'Adriatico. Nei prossimi giorni il sistema tenderà a spostarsi verso l'Europa Orientale, consentendo una rimonta dell'alta pressione sulla Penisola nel fine settimana".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 27 gennaio "Ancora cielo poco o irregolarmente nuvoloso sui settori occidentali e generalmente nuvoloso sui settori appenninici dove non si esclude qualche debole nevicata sui crinali e lungo i versanti orientali: fino a 400-600m sulla parte settentrionale e fino a 600-800m su quella meridionale. Venti: venti moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi fino a forti sui settori appenninici. Temperature: in ulteriore diminuzione le massime, senza variazioni di rilievo le minime".

Sabato 28 gennaio "Poco o irregolarmente nuvoloso, con qualche addensamento sui rilievi al mattino dove non si esclude qualche debole nevicata sui crinali e lungo i versanti orientali: fino a 400-600m sulla parte settentrionale e fino a 600-800m su quella meridionale. Nel pomeriggio generale miglioramento del tempo con possibili aperture a partire dai settori occidentali in serata. Venti: da moderati a forti nord-orientali, tendenti a calare in serata. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Domenica, si legge ancora sul sito, "tempo bello e stabile, con massime in aumento ed un sensibile calo delle temperature serali e notturne a cui potrebbero far seguito locali gelate notturne, anche a quote di pianura. A seguire tempo stabile con un lieve aumento delle temperature".