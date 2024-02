Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 27 e mercoledì 28 febbraio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 26 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una profonda saccatura, alimentata da aria artica di matrice scandinava, sta entrando sul Mediterraneo Occidentale. Nel suo vertice si è approfondito un nucleo depressionario, al momento centrato sul Golfo di Biscaglia, che nelle prossime ore interesserà, con i sistemi frontali ad esso associati, anche la Penisola".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 27 febbraio "al mattino precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in parziale attenuazione nelle ore centrali della giornata. Ripresa dei fenomeni nel pomeriggio che saranno più intensi e insistenti in serata sui settori occidentali. Venti: da moderati a forti meridionali, con ulteriori rinforzi sui settori occidentali, tendenti a calare dal pomeriggio, in rotazione da Nord-Est nel corso della notte. Temperature: massime e minime in sensibile aumento".

Mercoledì 28 febbraio "ancora maltempo al mattino, in attenuazione nelle ore centrali della giornata e nel primo pomeriggio. Ripresa delle precipitazioni in serata sui settori appenninici. Venti: da moderati a forti dai quadranti settentrionali, in rinforzo in serata sui settori appenninici. Temperature: in lieve calo le massime".