Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per domenica 27 e lunedì 28 agosto, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 26 agosto.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "la pressione sul Mediterraneo centrale inizia a diminuire per l'approssimarsi di una saccatura atlantica. Nel corso della giornata di domani è previsto l'approfondimento di un vortice depressionario sul Golfo Ligure che determinerà condizioni di tempo instabile/perturbato dalla giornata di lunedì e per 2 o 3 giorni".

Per quanto riguarda l'Umbria domenica 27 agosto "Cielo: parzialmente nuvoloso per nubi stratificate. Venti: deboli meridionali. Temperature: in lieve calo".

Lunedì 28 agosto "Cielo: molto nuvoloso con precipitazioni sparse localmente a carattere di rovescio o temporale.

Venti: di Libeccio moderati con rinforzi sui rilievi. Temperature: in sensibile calo".

Martedì 29 e mercoledì 30 agosto, si legge ancora sul sito, meteo "marcatamente instabile con rovesci e temporali sparsi. Venti meridionali moderati martedì, deboli occidentali mercoledì. Temperature inferiori alle medie". Giovedì 31 agosto "ancora instabile".