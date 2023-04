Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 27 e venerdì 28 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 26 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione è in rimonta sul Mediterraneo Occidentale, ciò garantirà tempo bello e stabile sull'Italia nei prossimi giorni".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 27 aprile "cielo sereno o poco nuvoloso per radi ed innocui addensamenti pomeridiani sui rilievi e velature in transito. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in aumento".

Venerdì 28 aprile "sereno o poco nuvoloso per velature in transito. Isolati ed innocui addensamenti pomeridiani sui rilievi. Venti: moderati sud-occidentali, tendenti a divenire deboli meridionali in serata. Temperature: in ulteriore aumento".

Sabato 29 aprile "nuvolosità irregolare in aumento nel pomeriggio/sera". Domenica 30 aprile "progressivo peggioramento con precipitazioni dal tardo pomeriggio/sera". E ancora. "Maltempo ad inizio della prossima settimana", si legge sul sito.