Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 26 e giovedì 27 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 25 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "il vortice depressionario insiste sull'Italia, mantenuto in loco da un nucleo di alta pressione sull'Europa Centrale. A partire da giovedì, la rimonta di un'alata pressione africana sul Mediterraneo Occidentale sposterà verso Levante la suddetta bassa pressione riportando condizioni di tempo stabile nei giorni successivi".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 26 giugno "ancora instabilità pomeridiana con isolati rovesci o temporali sui settori orientali e isolate piogge altrove. I fenomeni si esauriranno prima di sera. Venti: da deboli a moderati occidentali, tendenti a meridionali in serata. Temperature: stazionarie o in lieve aumento".

Giovedì 27 giugno "sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani sui rilievi a cui potrebbero essere associati isolati piovaschi. Venti: moderati occidentali. Temperature: in aumento".