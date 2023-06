Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 26 e martedì 27 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 25 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "minimo depressionario sullo Ionio in fase di spostamento verso levante. Pressione in aumento sul Tirreno per l'espansione dell'Anticiclone delle Azzorre".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 26 giugno "Cielo sereno, venti deboli da nord-est e temperature massime in lieve aumento".

Martedì 27 giugno "sereno o poco nuvoloso per il modesto sviluppo di nuvolosità cumuliforme nelle ore centrali della giornata. Venti: deboli da sud-ovest. Temperature: stazionarie".

Mercoledì 28 giugno "variabile con possibilità di brevi rovesci a causa della discesa di un nucleo di aria fresca e instabile da nord". Giovedì 29 giugno "ancora instabile".