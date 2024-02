Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 26 e martedì 27 febbraio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 25 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "la pressione sul Mediterraneo centro occidentale è in diminuzione per l'approssimarsi di una depressione atlantica. Lunedì è atteso l'ingresso di una perturbazione atlantica sul Mediterraneo centro occidentale preceduta da un flusso di correnti umide meridionali. Nelle giornate di martedì e mercoledì è previsto l'approfondimento di una depressione sul Mediterraneo centrale che manterrà condizioni di tempo perturbato".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 26 febbraio "tempo in peggioramento con piogge dal pomeriggio. Venti: da deboli a moderati dai quadranti meridionali. Temperature: in lieve calo".

Martedì 27 febbraio "coperto con piogge più probabili sul settore occidentale della regione. Venti: deboli da sud, sud-est in rotazione a nord-est dal pomeriggio. Temperature: minime in sensibile aumento, massime in aumento".