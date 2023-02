Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per domenica 26 e lunedì 27 febbraio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 25 febbraio.

Per quando riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una vasta area di bassa pressione presente sul Mediterraneo centro-occidentale continua a favorire l'afflusso di aria mite e umida meridionale su gran parte della penisola. Da domani assisteremo all'ingresso di aria fredda di origine artica continentale, con temperature che si porteranno su valori inferiori alla media".

Per quanto riguarda l'Umbria domenica 26 febbraio "cielo coperto con precipitazioni diffuse, in attenuazione dal pomeriggio-sera, nevose sulla dorsale appenninica fino a quote collinari (400-600 metri). Venti: moderati da nord-est con forti raffiche sul settore settentrionale. Temperature: in calo anche sensibile in particolare dal pomeriggio".

Lunedì 27 febbraio "cielo coperto con deboli precipitazioni sparse, nevose sulla dorsale appenninica e localmente sulle zone meridionali fino a quote collinari (400-600 metri). Venti: moderati da nord-est con forti raffiche sul settore settentrionale. Temperature: minime in calo anche sensibile, massime in aumento".

Martedì e mercoledì, si legge ancora sul sito, "molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni sparse più probabili nella giornata di mercoledì, nevose sulla dorsale appenninica".