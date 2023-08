Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per sabato 26 e domenica 27 agosto, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 25 agosto.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione africana insiste ancora sul Mediterraneo Occidentale, tuttavia una decisa perturbazione atlantica sta erodendo significativamente il suo margine settentrionale e, nei prossimi giorni, aria fredda dal Mare del Nord farà il suo ingresso sulla Penisola dando luogo a condizioni di deciso maltempo ed un netto calo delle temperature ad inizio della prossima settimana".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 26 agosto "sereno o poco nuvoloso al mattino; irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio, con locali addensamenti più consistenti a ridosso dei rilievi maggiori, dove non si esclude la possibilità di qualche breve piovasco. Venti: moderati sud-occidentali, diverranno meridionali in serata. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Domenica 27 agosto "poco nuvoloso al mattino, per velature in transito e locali addensamenti sui rilievi. Nel pomeriggio deciso aumento della nuvolosità su tutta la regione con le prime precipitazioni verso sera a partire dai settori occidentali, in estensione nel corso della notte a tutta la regione assumendo, anche, carattere temporalesco. Venti: da moderati a forti meridionali, con rinforzi da sud-ovest in nottata. Temperature: in diminuzione".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "fase di maltempo ad inizio settimana con precipitazioni a carattere temporalesco e marcato calo delle temperature".