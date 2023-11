Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 25 e domenica 26 novembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 24 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una vasta circolazione ciclonica, centrata sul confine russo-lettone (971 hPa), si estende ad Ovest fino al mere del Nord. Sul Mediterraneo centrale è ancora presente un modesto vortice in fase di colmamento che verrà riassorbito, nelle prossime ore, dal vertice di una saccatura che avrà base sulla Scandinavia, conseguente alla discesa verso le basse altitudini di aria artica, pilotata dal suddetto centro di bassa pressione".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 25 novembre "al primo mattino, ancora maltempo sui settori sud-orientali e lungo l'Appennino con precipitazioni isolate, a anche a carattere nevoso fino 900-1000m soprattutto in area Sibillini e sui versanti verso le Marche della dorsale appenninica. Migliora nel corso della giornata. Venti: forti settentrionali, diverranno deboli di direzione variabile dalla serata. Temperature: in marcata diminuzione le massime e nei valori serali che potranno scendere al di sotto dello zero anche in pianura, con possibilità di gelate notturne anche a bassa quota".

Domenica 26 novembre "tempo bello e stabile, con velature in transito dalla serata. Al primo mattino possibilità di gelate, anche a quote basse, in remissione al sorgere del sole. Venti: deboli, prevalentemente meridionali. Temperature: in marcata diminuzione le minime, stazionarie o in lieve aumento le massime".