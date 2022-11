Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per venerdì 25 e sabato 26 novembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate al 24 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un'alta pressione dinamica si va consolidando sul Mediterraneo Occidentale e garantirà tempo prevalentemente stabile su gran parte della Penisola oggi e nelle prime ore di domani. Successivamente è atteso l'ingresso di una nuova perturbazione atlantica che provocherà maltempo nella giornata di sabato".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 25 novembre "Al mattino foschie dense o nebbie a banchi nelle vallate e sulle pianure occidentali, in progressivo sollevamento e, contemporaneamente, rapido aumento della nuvolosità di bassa e media quota. Nel pomeriggio piogge sui settori occidentali che, verso sera, si estenderanno a tutta la regione con possibili isolati rovesci nottetempo, specie sui settori meridionali. Venti: deboli di direzione variabile al mattino diverranno, dapprima, meridionali per poi disporsi da Nord-Est in serata, aumentando d'intensità nel corso della notte. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Sabato 26 novembre "Maltempo al mattino con precipitazioni sparse che, localmente, potranno assumere carattere di rovescio o temporale e la possibilità di neve in appennino oltre i 1200-1400m. Migliora rapidamente nel pomeriggio, ferme restando precipitazioni residue a ridosso delle creste al confine marchigiano fino a sera. Venti: forti o molto forti da Nord-Est con rinforzi di burrasca sui settori appenninici, in particolare lungo i crinali. Temperature: in diminuzione, anche sensibile nei valori massimi".

Domenica e lunedì, si legge ancora sul sito, "tendenzialmente stabile", da martedì "nuovo peggioramento".