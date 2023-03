Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 25 e domenica 26 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 24 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione, presente ieri sull'Italia si sta spostando verso la Grecia, lasciando campo libero a correnti occidentali atlantiche in seno alle quali, successivamente, si svilupperanno degli impulsi perturbati".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 25 marzo "cielo irregolarmente nuvoloso con momentanei rasserenamenti nel pomeriggio. Possibilità di qualche isolato piovasco al mattino sui settori settentrionali. Venti: da moderati a forti sud-occidentali al mattino, diverranno moderati occidentali dal pomeriggio. Temperature: in diminuzione, anche sensibile nei valori serali".

Domenica 26 marzo "Nuvolosità irregolare al mattino insieme a velature in transito. Generalmente nuvoloso dal pomeriggio tendente a coperto in serata con associate precipitazioni sparse che potranno assumere, nel corso della notte, anche carattere di isolato rovescio o temporale specie sui settori appenninici e meridionali dell'Umbria. Venti: deboli sud-occidentali al mattino, diverranno forti meridionali dalla tarda mattinata con possibili rinforzi fino a burrasca sui crinali appenninici nel pomeriggio. Temperature: in diminuzione, anche sensibile nei valori minimi".

Lunedì 27 marzo "precipitazioni irregolari nel corso della giornata e che potranno assumere carattere di rovescio sui settori appenninici in serata, dove non si esclude qualche nevicata fino a 800-1000m di quota, localmente più in basso nel corso della notte in area Sibillini. Migliora martedì".