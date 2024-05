Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 25 e domenica 26 maggio pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 24 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un ampio vortice depressionario, centrato sulla Isole Britanniche (1011 hPa), ed un anticiclone di blocco in area russo-scandinava (1034 hPa) si fronteggiano dando luogo a spiccate condizioni d'instabilità sull'Europa. Tuttavia, in area mediterranea, una leggera curvatura anticiclonica del flusso occidentale garantirà, almeno per venerdì 24 maggio, condizioni di tempo stabile su buona parte della Penisola. Sabato 25 maggio un nuovo impulso perturbato, però, interesserà nuovamente l'Italia".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 25 maggio "al mattino generalmente nuvolo tendente a coperto. Nel pomeriggio attese precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente più insistenti sui settori appenninici. Esaurimento dei fenomeni in serata. Venti: da deboli a moderati occidentali, diverranno deboli settentrionali in serata. Temperature: in calo, specie le massime".

Domenica 26 maggio "poco o irregolarmente nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi dove non si può escludere qualche piovasco, specie in area Sibillini. Venti: deboli dai quadranti settentrionali. Temperature: in aumento".