Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 25 e venerdì 26 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 24 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "mentre sulle Isole Britanniche si va rafforzando un'alta pressione atlantica, l'Europa e il Mediterraneo son interessati da una vasta area di bassa pressione in seno alla quale si vanno sviluppando dei vortici secondari che percorrono il continente. Sull’Italia il permanere di aria fredda in quota favorisce lo sviluppo di temporali pomeridiani, oggi e domani. Da venerdì l'alta pressione atlantica tenderà a espandersi verso il Mediterraneo Centrale dando luogo a un miglioramento del tempo nel fine settimana".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 25 maggio "cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, con foschie o nebbie a banchi in rapido sollevamento al sorgere del sole. In tarda mattinata attese le prime precipitazioni a ridosso della dorsale appenninica che nelle ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio si estenderanno al resto della regione assumendo carattere di rovescio o temporale. I fenomeni si esauriranno in nottata. Venti: da moderati a forti dai quadranti di Nord-Est. Temperature: generalmente stazionarie".

Venerdì 26 maggio "cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Qualche addensamento nel pomeriggio, specie sui settori meridionali, dove non si esclude qualche breve e isolato rovescio. Venti: da moderati a forti dai quadranti di Nord-Est. Temperature: minime stazionarie, massime in aumento, anche marcato".

Nel fine settimana, si legge ancora sul sito, "tempo stabile". Da lunedì 29 maggio "ripresa dei temporali pomeridiani".