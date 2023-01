Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate al 24 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "il vortice depressionario, responsabile del maltempo degli ultimi giorni, ha spostato il suo centro d'azione sul Mediterraneo Occidentale, consentendo un miglioramento del tempo sull'Italia, tuttavia, ancora esposta a correnti fredde orientali".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 25 gennaio "cielo poco o irregolarmente nuvoloso con qualche nube più consistente sui settori orientali. Non si prevedono precipitazioni degne di nota. Al primo mattino e nottetempo possibilità di foschie nelle vallate. Venti: moderati da Nord-Est, in rinforzo fino a forti nelle tarda mattinata e nel pomeriggio. Temperature: minime in sensibile aumento; massime senza variazioni di rilievo".

Giovedì 26 gennaio "nuvolosità irregolare con qualche apertura nelle ore centrali della giornata. Venti: da moderati a forti da Nord-Est. Temperature: in lieve diminuzione".

La tendenza per il lungo periodo, si legge ancora sul sito, "è "condizioni di modesta instabilità con qualche isolato e debole fenomeno in Appennino. Migliora nel fine settimana".