Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 25 e domenica 26 febbraio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 24 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un vortice depressionario, centrato sulla Penisola Iberica, ha eroso l'alta pressione presente nei giorni scorsi in area mediterranea. Ciò consentirà, nei prossimi giorni, l'arrivo sulla Penisola di masse d'aria fredde di origine siberiana che, oltre a un deciso calo delle temperature, daranno luogo a maltempo su gran parte delle nostre regioni".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 25 febbraio "cielo da nuvoloso a coperto. Al mattino isolate e brevi piogge, specie sui settori settentrionali. I fenomeni tenderanno a interessare anche il resto della regione nel corso del pomeriggio. In nottata attese precipitazioni organizzate che aumenteranno ulteriormente di intensità. Venti: da moderati a forti meridionali. Temperature: in aumento".

Domenica 26 febbraio "maltempo fin dal mattino con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi nel corso del pomeriggio, persistendo nottetempo in area appenninica. Dal tardo pomeriggio/sera isolate nevicate in Appennino fino quote alto-collinari.

Venti: inizialmente moderati meridionali, diverranno forti da NE dalla tarda mattinata, con possibili raffiche fino a burrasca sui crinali appenninici. Temperature: in sensibile diminuzione".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "tempo instabile a inizio settimana per la presenza di un vortice depressionario sul Mediterraneo Occidentale".