Meteo, che tempo farà a Natale e Santo Stefano: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà a Natale e Santo Stefano. Ecco le previsioni meteo per il 25 e il 26 dicembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 24 dicembre 2023.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "robusto campo di alta pressione sul Mediterraneo centro occidentale con tempo stabile sulla nostra penisola".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 25 dicembre "molto nuvoloso per nubi basse; sereno in alta montagna. Venti: deboli meridionali. Temperature: stazionarie e miti".

Martedì 26 dicembre "molto nuvoloso per nubi medio basse. Venti: deboli meridionali. Temperature: stazionarie e miti".

Nei giorni successivi, si legge ancora sul sito, "poche variazioni; possibile peggioramento a fine anno".