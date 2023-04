Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 25 e mercoledì 26 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 24 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un fronte freddo, di matrice atlantica, sta transitando lungo la penisola, provocando precipitazioni anche temporalesche. Esso si sta muovendo velocemente verso Levante e domani sarà seguito da una fase d'instabilità post-frontale. Deciso miglioramento atteso da mercoledì".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 25 aprile "tempo incerto con nuvolosità irregolare fin dal mattino. Nelle ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali, più probabili lungo la dorsale appenninica e settori meridionali. Deciso miglioramento in serata. Venti: da moderati a forti occidentali o nord-occidentali, tendenti a divenire deboli settentrionali dalla sera. Temperature: stazionarie le massime, in calo nei valori serali".

Mercoledì 26 aprile "poco nuvoloso per velature in transito e sporadici, ma innocui, addensamenti sui rilievi.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali al mattino, diverranno di direzione variabile dal pomeriggio. Temperature: in calo le minime mattutine, in aumento le massime e nei valori serali".