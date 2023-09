Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per domenica 24 e lunedì 25 settembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 23 settembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "perturbazione in transito sulle zone centro meridionali. Al suo seguito pressione in aumento".

Per quanto riguarda l'Umbria domenica 24 settembre "Nuvoloso con deboli piogge in Appennino. Graduale miglioramento dal pomeriggio. Venti: moderati da nord est con forti raffiche. Temperature: in ulteriore calo, in particolare in Appennino".

Lunedì 25 settembre "sereno o poco nuvoloso con modesti addensamenti in Appennini, specialmente in mattinata. Venti: moderati da nord est con locali forti raffiche ma in attenuazione. Temperature: minime stazionarie nei fondovalle. Massime in aumento".