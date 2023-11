Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 24 e sabato 25 novembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 23 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "pressione in temporaneo aumento sia al suolo che in quota per l'allontanamento del vortice attualmente centrato sul Canale di Sicilia. Domani, venerdì, un fronte freddo associato a una saccatura di matrice artica valicherà le Alpi in serata".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 24 novembre "cielo da poco nuvoloso a nuvoloso. Venti deboli meridionali. Temperature minime in calo con locali gelate nelle valli, massime in aumento, più sensibile in quota".

Sabato 25 novembre "cielo parzialmente nuvoloso in mattinata con locali, deboli, nevicate oltre i 1000 metri in Appennino (settori meridionali). Venti: deboli-moderati settentrionali. Temperature: minime in lieve aumento, massime in sensibile calo (tra i 9 e i 12 gradi in pianura)".