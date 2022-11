Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per giovedì 24 e venerdì 25 novembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate al 23 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "il ciclone responsabile del maltempo di ieri ha spostato il suo centro d'azione (991 hPa) sull'Adriatico settentrionale e si sta portando rapidamente sulle pianure della Pannonia, liberando progressivamente la Penisola dalla sua influenza e consentendo un momentaneo miglioramento del tempo per un paio di giorni".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 24 novembre "Qualche nube al primo mattino, poi generalmente sereno o poco nuvoloso e velature in transito verso sera. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in marcato calo nei valori serali".

Venerdì 25 novembre "Rapido aumento della nuvolosità nel corso della mattinata. Dal tardo pomeriggio previste precipitazioni sparse a partire dai settori occidentali ed in rapida estensione a tutta la regione, assumendo carattere di isolato rovescio o temporale in nottata. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: minime in decisa diminuzione; senza variazioni di rilievo le massime".

Sabato, si legge ancora sul sito, "isolate precipitazioni al mattino, più frequenti sui settori appenninici, in rapido esaurimento nel primo pomeriggio". Domenica e lunedì "ritornerà l'alta pressione con tempo stabile, ma possibili nebbie o foschie nelle vallate".