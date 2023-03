Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 24 e sabato 25 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 23 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un promontorio dinamico, con asse che va dal Marocco alla Bielorussia, si estende sul Mediterraneo Occidentale, interessando anche l'Italia. Nella giornata di domani esso verrà avvicendato da correnti tese occidentali in seno alle quali, nel corso del fine settimana, si svilupperà una nuova perturbazione atlantica che transiterà sull'Italia, causando spiccato maltempo tra il pomeriggio di domenica e la giornata di lunedì prossimo".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 24 marzo "al primo mattino possibilità di foschie, anche dense, o nebbie a banchi nelle vallate e sulle pianure occidentali, in sollevamento nel corso della mattinata che sarà interessata, anche, dal transito di velature d'alta quota. Nel pomeriggio nuvolosità via via più spessa, tendente a coperto in serata. Venti: deboli di direzione variabile al primo mattino, diverranno moderati dai quadranti meridionali. Temperature: stazionarie o in lieve calo le massime, in aumento nei valori serali".

Sabato 25 marzo "cielo irregolarmente nuvoloso al mattino, tendente a coperto nel pomeriggio, con la possibilità di qualche breve e isolato piovasco si settori settentrionali. Venti: moderati meridionali al mattino, diverranno forti occidentali nel pomeriggio per calare d'intensità nottetempo. Temperature: in diminuzione, specie nei valori serali".

Dal pomeriggio di domenica 26 marzo "precipitazioni sparse che in serata potranno assumere carattere di rovescio, specie sui settori occidentali". Lunedì 27 marzo "precipitazioni da isolate a sparse in esaurimento dalla serata".