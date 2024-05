Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per il 23, il 24 e il 25 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 23 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "i principali attori sulla scena euro-atlantica sono un vasto anticiclone di blocco in area-russo scandinava centrato sulle pianure sarmatiche (1033 hPa) ed un vortice depressionario, in fase di cut-off, centrato sulle Isole Britanniche (1001 hPa). Sul mediterraneo insiste un flusso prevalentemente occidentale, con una debole curvatura anticiclonica proprio sulla Penisola che contribuirà ad un temporaneo miglioramento del tempo sulle regioni centrali e meridionali, mentre insisteranno, al Nord condizioni di spiccata instabilità, prevalentemente convettiva".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 24 maggio "sereno o poco nuvoloso al mattino; irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio con possibili sviluppi cumuliformi, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Ancora nuvoloso in serata. Venti: deboli di direzione variabile al mattino e dalla serata; moderati meridionali nel corso del pomeriggio. Temperature: stazionarie o in lieve aumento".

Sabato 25 maggio "Nuvoloso al mattino, tendente a coperto già dalla tarda mattinata. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali sui settori appenninici, ma non si esclude la possibilità di ulteriori e isolati fenomeni anche sul resto della regione. Rapido miglioramento in nottata ovunque. Venti: da deboli a moderati di direzione variabile nel corso della giornata. Temperature: massime in calo, specie sui settori appenninici".