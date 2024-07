Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 24 e giovedì 25 luglio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 23 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "la Penisola è interessata da correnti nord-occidentali di origine atlantica moderatamente instabili che potrebbero innescare delle instabilità pomeridiane lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica. Temperature su valori tipicamente estivi nei prossimi giorni".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 24 luglio "cielo sereno o poco nuvoloso per velature in transito. Nel pomeriggio si prevedono i consueti rannuvolamenti a ridosso dei rilievi ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Venti: da deboli a moderati di Grecale. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Giovedì 25 luglio "sereno o poco nuvoloso per qualche addensamento pomeridiano e la possibilità di brevi rovesci sui settori meridionali. Venti: da deboli a moderati dai quadranti orientali. Temperature: stazionarie o in lieve calo, specie nei valori serali".