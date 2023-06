Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 24 e domenica 25 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 23 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un veloce nucleo perturbato di matrice atlantica transiterà lungo la Penisola provocando un momentaneo peggioramento del tempo tra oggi e domani. Domenica rimonterà l'alta pressione delle Azzorre sul Mediterraneo Occidentale riportando condizioni di tempo stabile per il giorni successivi".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 24 giugno "al mattino e nel primo pomeriggio isolate precipitazioni, anche a carattere di breve rovescio, sui settori appenninici e meridionali della regione, in esaurimento nel corso del pomeriggio. Altrove nuvolosità irregolare tendente diminuire dal pomeriggio. Venti: forti da Nord-Nord-Est tendenti a calare verso sera. Temperature: in ulteriore sensibile diminuzione, specie nei valori massimi".

Domenica 25 giugno "sereno o poco nuvoloso per innocue nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi nel pomeriggio. Venti: da moderati a forti da Nord-Est, diverranno deboli dia quadranti settentrionali in serata. Temperature: in lieve aumento le massime; in deciso calo nei valori serali".