Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 24 e mercoledì 25 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate al 23 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un vasto vortice depressionario, al cui interno è contenuta aria fredda di matrice polare, insiste sul Mediterraneo centro-occidentale. Il sistema frontale ad esso associato, ormai in avanzata fase di occlusione, sta provocando nevicate insistenti su gran parte dell'Italia Centrale, anche a quote basse. Nelle prossime ore il sistema tenderà a spostarsi verso Ovest consentendo un generale miglioramento del tempo sulla Penisola".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 24 gennaio "cielo irregolarmente nuvoloso con locali addensamenti in appennino, dove saranno possibili deboli nevicate lungo i crinali e versanti orientali. Altrove non si prevedono precipitazioni. Venti: prevalentemente orientali: moderati sui settori settentrionali, deboli altrove. Temperature: minime in sensibile diminuzione con possibili estese gelate anche a quote di pianura al primo mattino. In aumento le massime e nei valori serali".

Mercoledì 25 gennaio "cielo irregolarmente nuvoloso con innocui addensamenti sui settori appenninici. Venti: moderati da Nord-Est con rinforzi fino a forti sui settori appenninici. Temperature: in sensibile aumento le minime, stazionarie le massime".